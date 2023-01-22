В Волгограде закрыли главный вход железнодорожного вокзала

В редакцию ИА «Высота 102» стали поступать сообщения о закрытии центрального входа в здание железнодорожного вокзала «Волгоград-1». Читатели сообщили, что с сегодняшнего дня попасть к поездам можно лишь через боковые входы.

— Уже с сегодняшнего дня центральный вход закрыт, — рассказали журналисту информагентства в справочной ж/д вокзала. — Сразу после прохождения досмотра пассажиры могут попасть к поездам через боковые входы. Чтобы пройти к определенным путям необходимо воспользоваться подземным переходом.

Уточняется, что центральный вход закрыли в связи с подготовкой к показу исторической 3D-инсталляции, посвященной 80-й годовщине победы в Сталинградской битве.

Напомним, что худруком проекта «Мост памяти» стал народный артист СССР Юрий Башмет. Согласно концепции, волгоградцам и гостям города-героя 1 и 2 февраля представят аудиовизуальные произведения, спроецированные на фасад здания ж/д вокзала «Волгоград-1». Зрители увидят ранее не опубликованные архивные материалы, в том числе боевые листки, плакаты, стихи, письма и рисунки, посвященные осмыслению героической истории России.

На больших светодиодных экранах будут транслироваться фотографии участников Сталинградской битвы, направленные родственниками со всех регионов РФ, ближнего и дальнего зарубежья.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»