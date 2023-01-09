На фасаде ж/д вокзала в Волгограде покажут историческую 3D-инсталляцию

Общество 09.01.2023 10:36
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09.01.2023 10:36
Здание железнодорожного вокзала «Волгоград-1» станет местом проведения масштабного историко-патриотического проекта «Мост Памяти», посвященного 80-й годовщине Победы в Сталинградской битве, сообщили в комитете культуры региона.
На фасаде вокзала покажут инсталляцию, основой сюжетной линии которой станет история железнодорожного вокзала и подвиги защитников Сталинграда при обороне и освобождении города-героя.
Концепция проекта «Мост Памяти» разработана Агентством по проведению культурно-массовых мероприятий Волгоградской области и Центром реализации культурных проектов «Связь Времен». Художественным руководителем проекта стал трижды лауреат Государственных премий СССР и РФ народный артист СССР Юрий Башмет.
- В ходе реализации проекта будут использованы современные технологии и технические средства аудиовизуального искусства, созданы арт-объекты для выразительного художественного повествования о мужестве, героизме защитников Сталинграда, характере и чувствах людей Советского Союза при защите своей Родины, - рассказали в комитете.
Напомним, что 2 февраля 2023 года исполняется 80 лет со дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Указом Президента России Владимира Путина это историческое событие будет отмечаться на общероссийском уровне. Федеральный оргкомитет по подготовке к празднованию возглавляет заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, региональный оргкомитет – губернатор Андрей Бочаров.
Фото: комитет культуры Волгоградской области
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