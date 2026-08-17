Небрежность работодателя лишила волгоградца 8 лет стажа и пенсии

Прокуратура добилась в Волгограде для пенсионера восстановления 8-летнего стажа, который не внес небрежный работодатель при ведении трудовой книжки. Из-за этого 69-летнему мужчине отказали в страховой пенсии по старости, сообщили в прокуратуре региона.

Пожилой волгоградец, у которого в итоге пропал солидный стаж, обратился за защитой своих прав в надзорный орган.

– Установлено, что заявителю отказано во включении в страховой стаж около 8 лет трудовой деятельности по причине допущенных работодателями нарушений при оформлении и ведении трудовой книжки, – сообщили в прокуратуре.

В суд был подан иск о признании незаконным решения Отделения Социального фонда России по Волгоградской области о прекращении выплаты страховой пенсии. А также о включении неучтенного периода работы в трудовой стаж и возобновлении пенсионных выплат. Требование надзорного органа полностью удовлетворено.