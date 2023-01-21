Фото ГУ МВД по Волгоградской области
Происшествия 21.01.2023 11:15
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21.01.2023 11:15
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
Пять человек, в том числе трое детей, пострадали в ДТП, которое случилось накануне в поселке Краснооктябрьский в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, днем на улице Просторная «ВАЗ-2110» под управлением 63-летнего мужчины не предоставил преимущество в движении иномарке и столкнулся со «Шкодой Карок».
В результате ДТП травмы получили водитель автомашины «ВАЗ-2110» и трое его несовершеннолетних пассажиров, а также 73-летняя пассажирка автомашины «Шкода».
В облкомздраве пояснили, что состояние госпитализированных в реанимацию больницы имени Фишера взрослых остается тяжелым. Дети находятся в состоянии средней тяжести.
8-летнему и 14-летнему ребенку оказывают помощь в волгоградской больнице №7. 15-летняя девочка госпитализирована в нейрохирургию больницы Фишера.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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