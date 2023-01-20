На трассе квадрокоптер пробил лобовое стекло фуры из Волгоградской области

Происшествия 20.01.2023 21:27
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20.01.2023 21:27
Столкновение фуры из Волгоградской области и квадрокоптера произошло в Воронежской области на трассе «М4-Дон».
- В результате произошедшего пострадавших нет, автомобиль получил механические повреждения, - сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.
Инцидент на 506 км федеральной трассы произошел еще 11 января. Квадрокоптер, принадлежащий частному лицу, по предварительным данным, разрядился и влетел в лобовое стекло фуры. За рулем большегруза Volvo находился 35-летний житель Волгоградской области. Он не пострадал. Сообщается, что ущерб водителю и фирме, которой принадлежит фура, уже возмещен.
Фото: Полиция Воронежской области / t.me
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