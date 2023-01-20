Полиция раскрыла кражу старинных дверей с исторического дома в центре Волгограда

В Волгограде полицейские раскрыли кражу старинных металлических ставней с дома, расположенного на улице Ленина в Центральном районе, больше известного горожанам как «Дом с лебедями». Как стало известно ИА «Высота 102», накануне оперативниками были задержаны подозреваемые в совершении преступления.

– Несколько месяцев назад в полицию обратился 31-летний житель дома по улице Ленина. Заявитель просил привлечь к уголовной ответственности неизвестных, которые похитили с лестничной клетки металлические ставни конца 18-го века, – сообщили 20 января «Высоте 102» в пресс-службе УМВД России по Волгограду. – В результате проведения оперативных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личности и задержали подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались четверо мужчин, двое из которых ранее судимы. Подозреваемые сознались в содеянном.

Похитители дверей пояснили, что на кражу их вдохновил далеко не исторический вид ставней, а их потенциальная стоимость. Сняв двери и без лишних угрызений совести вытащив их из подъезда, мужчины отправились прямиком на пункт приема металлолома.

– Вырученные после сдачи дверей деньги мужчины потратили. Ставни пущены в переработку, – уточняют полицейские.

По факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело. Злоумышленникам грозит срок до пяти лет лишения свободы.