ВТБ в Телеграме за первый день воспользовались 40 тысяч клиентов

Экономика 20.01.2023 10:47
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20.01.2023 10:47
За первый день работы онлайн-банка в Телеграме новый сервис запустили 40 тысяч розничных клиентов банка. Это на треть больше, чем стандартный показатель работы чат-бота ВТБ за целый месяц. Пользователи провели свыше 5 тысяч операций, половину из которых составили денежные переводы через СБП.
-В первый час после запуска онлайн-банка ВТБ в Телеграме мы наблюдали ажиотажный интерес клиентов – пользователи запустили свыше 10 тысяч сессий. Общее число клиентов за первый день работы уже побило рекорд посещаемости чат-бота ВТБ в мессенджере - ежемесячная аудитория чат-бота составляет в среднем 30 тысяч пользователей. Мы создали сервис с концепцией “банка в соседнем чате”, что подразумевает доступ к самым необходимым финансовым операциям на каждый день, скорость которых в 2 раза быстрее, чем в привычных цифровых каналах. Все данные находятся исключительно в периметре ВТБ и не передаются в мессенджер. В ближайшее время будем добавлять в сервис новые опции и возможности и активно адаптировать онлайн-банкинг для одной из самых популярных цифровых площадок страны, — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.
Банк ВТБ в Телеграме работает на основе верифицированного канала — чат-бота «Помощник ВТБ» https://t.me/vtb_main_bot. Для авторизации необходимо ввести номер карты/ логин и пароль в ВТБ Онлайн, а затем — код из СМС, который поступит на доверенный номер телефона в ВТБ. Все опции совершаются в пару кликов на одном экране. Если сервис не используется более пяти минут, система автоматически завершает сеанс. «Помощник ВТБ» также может проконсультировать о продуктах и услугах банка и принять номер телефона мошенников для дальнейшей обработки данных службой безопасности.
ВТБ запустил банковские услуги в мессенджере Телеграм для физических лиц 19 января. Сейчас клиентам доступны просмотр баланса счетов и карт, оплата сотовой связи и переводы по номеру телефона через СБП. В течение года появится оплата по QR-коду, просмотр истории операций, переводы между счетами и переводы себе с карты другого банка, а также пакетная оплата счетов. К концу года Телеграм-бот сможет проводить до 98% повседневных банковских операций.
Эксперты ВТБ уделили особое внимание безопасности работы в приложении. Технология веб-виджетов, которая используется для этого, не отдает никаких данных в мессенджер. Клиент получает через Телеграм доступ к онлайн-банку, а все операции проводятся в ВТБ Онлайн. Финансовые транзакции и информация, которая является банковской тайной, через него не проходит. При этом эксперты банка призывают пользователей внимательно следить за безопасностью своих смартфонов, не передавать их третьим лицам и не устанавливать подозрительные приложения.
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