В Грибановском районе Воронежской области накануне около 20.25 произошло ДТП с участием двух КАМАЗов. Сообщается о погибшем жителе Волгоградской области.

— По предварительной информации, на 415 километре трассы Курск — Саратов 65–летний воронежец за рулем КАМАЗа с прицепом не учел скорость движения с конкретными дорожными и погодными условиям, — прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — В результате водитель допустил занос прицепа, который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем КАМАЗ с прицепом под управлением 55-летнего волгоградца.





Уточняется, что в результате дорожной аварии водитель грузовика — уроженец Волгоградской области — получил травмы несовместимые с жизнью. Водитель скончался на месте происшествия.

— Сотрудниками полиции организована проверка, — добавили в полицейском ведомстве. — Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области