Пострадавшего в ДТП с маршруткой волгоградца перевели из реанимации

В Волгограде в реанимации на сегодня, 20 января, остается 12-летняя девочка, пострадавшая при столкновении КАМАЗа и маршрутного такси №8С. Как стало известно ИА «Высота 102», накануне из реанимации больницы №15 в отделение перевели 36-летнего мужчину.

– Мужчина переведен из реанимации в нейрохирургическое отделение клинической больницы №15, – сообщили информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Напомним, авария с участием маршрутки и зерновоза произошла 18 января в Кировском районе Волгограда. Многотонный грузовик снес на перекрестке Peugeot, в салоне которого находилось 12 человек, включая водителя. На месте ДТП погибли три человека – 12-летний мальчик и две женщины в возрасте 56-ти и 76-ти лет. В больницу были доставлены 9 человек – шесть с места аварии эвакуировали бригады скорой помощи, еще трое обратились за помощью самостоятельно.