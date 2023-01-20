Происшествия

Пострадавшего в ДТП с маршруткой волгоградца перевели из реанимации

Происшествия 20.01.2023 10:13
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20.01.2023 10:13


В Волгограде в реанимации на сегодня, 20 января, остается 12-летняя девочка, пострадавшая при столкновении КАМАЗа и маршрутного такси №8С. Как стало известно ИА «Высота 102», накануне из реанимации больницы №15 в отделение перевели 36-летнего мужчину. 

– Мужчина  переведен из реанимации в нейрохирургическое отделение клинической больницы №15, – сообщили информагентству в  комитете здравоохранения Волгоградской области.

Напомним, авария с участием маршрутки и зерновоза произошла 18 января в Кировском районе Волгограда. Многотонный грузовик снес на перекрестке Peugeot, в салоне которого находилось 12 человек, включая водителя. На месте ДТП погибли три человека – 12-летний мальчик и две женщины в возрасте 56-ти и 76-ти лет. В больницу были доставлены 9 человек – шесть с места аварии эвакуировали бригады скорой помощи, еще трое обратились за помощью самостоятельно.   

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