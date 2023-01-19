Волгоградец вышел с плакатом против мобилизации у памятника Т-34

Дзержинский районный суд накануне признал виновным в дискредитации ВС РФ жителя Волгограда Андрея Смирнова. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина вышел с плакатом, содержащим надпись, дискредитирующую мобилизационные процессы, рядом с памятником Т-34.

— На основании ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ — публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов России и ее граждан — гражданин С. признан виновным и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей, — пояснили в пресс-службе районного суда. — Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Суд установил, что правонарушение произошло 17 января 2023 года. Мужчину заметили возле одного из памятников танку Т-34 в Волгограде.

В Telegram-канале волгоградского общественника Алексея Ульянова был опубликован пост по поводу произошедшего.

— Сутки ареста и 30 тысяч штрафа. Не скрывает наверное, нужно чтобы наказали, для вида на жительство за границей? (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.), — цитирует ИА «Высота 102» сообщение блогера.

Также Ульянов прикрепил фото нарушителя, поставив под ним тэг «провокатор». В разговоре с корреспондентом информагентства Алексей Ульянов подтвердил, что мужчина на фотографии и привлеченный к административной ответственности Дзержинским районным судом человек — одно и то же лицо. От других подробностей общественник воздержался.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Читайте также:

Волгоградца оштрафовали за наклеенную листовку против СВО на двери администрации

Юриста из Волгограда осудили за дискредитацию ВС РФ у Мамаева кургана

Журналиста СМИ «Волжский Z» осудили за дискредитацию ВС РФ на концерте

