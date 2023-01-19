Расследования

Шок-контент: опубликовано видео жестокой расправы подростков над собакой в Михайловке

Расследования 19.01.2023 16:19
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19.01.2023 16:19


В сети опубликовано видео зверского убийства собаки в Михайловке. Как сообщает ИА «Высота 102», кадры появились в телеграм-канале «Михайловка онлайн». Смотреть на происходящее невозможно, хотя видео длится всего несколько секунд. В кадре видны окровавленная мертвая собака, на теле которой лежит нож,  и рука молодого человека, который, указывая на убитое животное, объясняет происходящее тем, что он и его товарищ «шашлык захотели».

Телеграм-канал поясняет, что видео обрезано по этическим соображениям. 

– Дальше идет, как они издеваются над собакой и хвастаются, что их родители кушали шашлык из собаки и все остались довольны, –  говорится в комментарии. 

Произошедшее вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Пользователи были шокированы произошедшим и требовали наказать не только подростков, но и их родителей. При этом, судя по комментариям, подростков, один из которых является учащимся местного техникума, хорошо знают в Михайловке. Люди выражали также тревогу, что этот «студент» ходит по городу с ножом. 

– Сегодня собака, а завтра человек? – задавались вопросом встревоженные михайловццы.

Не удовлетворило жителей городского округа и извинение одного из участников, записанное на видео, где он просит прощения за свой поступок. При этом молодой человек утверждает, что зарезанная собака принадлежала ему. 

Напомним, в ГУ МВД Волгоградской области сообщили о задержании двоих 17-летних жителях Михайловки.  

– Подозреваемые пояснили, что таким способом хотели привлечь к себе внимание пользователей сети Интернет, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Животное  принадлежало знакомой одного из них. Злоумышленники зашли на территорию домовладения женщины и похитили дворовую собаку. После этого отправились на берег пруда, расположенного за территорией хутора, где жестоко расправились с животным.

Известно, что живодеры сначала перерезали горло животному, затем содрали с него шкуру и, разведя костер, хотели пожарить и съесть. 

– Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, после чего будет решен вопрос об окончательной квалификации действий подозреваемых в соответствии с действующим уголовным законодательством и возбуждении уголовного дела, – уточнили в главке полиции. 

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