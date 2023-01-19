Росстат: в Волгоградской области подорожали бензин АИ-98 и дизтопливо









В Волгоградской области за последнюю неделю вновь повысились цен на некоторые виды топлива. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, так, бензин АИ-98 подорожал еще на 19 копеек и теперь его средняя стоимость составляет 59,81 рубль.





Дизтопливо в регионе стало дороже еще на 17 копеек и стоит в среднем 57, рубля за литр.





Цены на остальные виды бензина остались прежними. На заправках АИ-92 стоит в настоящее время 48,04 рубля, а АИ-95 – 53, 32 рубля.



