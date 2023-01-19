Росстат: в Волгоградской области подорожали бензин АИ-98 и дизтопливо

Экономика 19.01.2023 15:40
0
19.01.2023 15:40
В Волгоградской области за последнюю неделю вновь повысились цен на некоторые виды топлива. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, так, бензин АИ-98 подорожал еще на 19 копеек и теперь его средняя стоимость составляет 59,81 рубль.
Дизтопливо в регионе стало дороже еще на 17 копеек и стоит в среднем 57, рубля за литр.
Цены на остальные виды бензина остались прежними. На заправках АИ-92 стоит в настоящее время 48,04 рубля, а АИ-95 – 53, 32 рубля.
«Юриспруденция» и «лечебное дело» – специальности, на которые чаще всего берут образовательные кредиты Сбера в Поволжье19.01.2023 15:42
Экономика 19.01.2023 15:42
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших кредитных карт с большим льготным периодом19.01.2023 14:23
Экономика 19.01.2023 14:23
От волгоградских налогоплательщиков ждут отчетности до 25 января19.01.2023 11:06
Экономика 19.01.2023 11:06
Россияне оформили льготную ипотеку в Сбере на рекордные 1 трлн рублей19.01.2023 11:00
Экономика 19.01.2023 11:00
Сбер исследовал, как российское сельское хозяйство влияет на климат, а климат — на сельское хозяйство19.01.2023 10:53
Экономика 19.01.2023 10:53
«Росгосстрах» обеспечит полисами ДМС сотрудников трубного завода в Волгоградской области19.01.2023 10:09
Экономика 19.01.2023 10:09
ВТБ запускает цифровой банк в Телеграме19.01.2023 09:49
Экономика 19.01.2023 09:49
ВТБ сохранил 100 га леса с помощью безбумажных технологий18.01.2023 14:13
Экономика 18.01.2023 14:13
Сбербанк начинает работать в Крыму18.01.2023 13:09
Экономика 18.01.2023 13:09
Банк «Открытие» повысил ставки по долгосрочным вкладам18.01.2023 12:49
Экономика 18.01.2023 12:49
Кредиты на образование от Сбера в Поволжье чаще берут женщины до 25 лет18.01.2023 12:20
Экономика 18.01.2023 12:20
Банк «Открытие» начал использовать для связи с клиентами короткий номер 80018.01.2023 09:44
Экономика 18.01.2023 09:44
«Открытие Авто»: больше половины из топ-20 популярных автомобилей с пробегом подешевели за год17.01.2023 13:43
Экономика 17.01.2023 13:43
В Волгограде назвали самые высокооплачиваемые вакансии17.01.2023 10:55
Экономика 17.01.2023 10:55
Более 100 тысяч человек получили квартиры с использованием эскроу-счетов в ВТБ17.01.2023 10:45
Экономика 17.01.2023 10:45