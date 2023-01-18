СК ходатайствует о передаче из МВД дела о смертельном ДТП с маршруткой в Волгограде









Следственное управление СКР по Волгоградской области готовит ходатайство о передаче из производства МВД материалов о смертельной аварии с маршруткой в Волгограде.

- В связи с широким общественным резонансом руководителем регионального управления СКР Василием Семеновым дано поручение о подготовке ходатайства в адрес прокурора Кировского района об изъятии материалов из производства территориального отдела МВД и передачи его для проведения дальнейшей проверки в органы СКР, - сообщила официальный представитель ведомства Дарья Буянова.

Напомним , страшное ДТП произошло сегодня, 18 января, в 14:30 в Кировском районе Волгограда. В результате столкновения автомобиля «КАМАЗ» и маршрутного такси №8с на месте ДТП погибли ребенок и две женщины 1946 и 1966 года рождения. Еще шесть человек, среди которых трое несовершеннолетних, пострадали. Их госпитализировали в больницу, где пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



