В заброшенном доме в Волгограде нашли два обгоревших трупа

В Тракторозаводском районе Волгограда сегодня утром в сгоревшем заброшенном доме по улице Серова обнаружены два трупа. Как сообщает ИА «Высота 102», тела погибших мужчин нашли спасатели после тушения пожара.

— 18 января в 05.30 поступил сигнал о задымлении в неэксплуатируемом доме размером пятнадцать на пять метров, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Горели старые вещи на площади 40 квадратных метров.

Как уточнили в спасательном ведомстве, расчеты специализированной пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 07.11. Причину пожара установит экспертиза.

В СУ СКР по региону пояснили, что организована доследственная проверка.

— Дым увидели проживающие рядом люди, вызвали спасателей, которые в ходе тушения нашли два трупа, — прокомментировал руководитель следственного отдела по Тракторозаводскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Артем Сурженко. — Прижизненный облик сохранен, личности погибших устанавливаются. Каких-либо повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Предварительная причина смерти — неосторожное обращение с огнем. Вероятно, что один из мужчин уснул с зажженной сигаретой.

Со слов соседей, проживающих рядом с местом происшествия, дом, в котором обнаружили тела, уже давно был заброшенным. Местные жители рассказали, что иногда в развалинах обитали различные маргиналы.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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