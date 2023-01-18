В станице Березовская Даниловского района Волгоградской области в пожаре погиб местный житель. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о происшествии поступило диспетчеру около шести часов вечера 17 января. В станице горела деревянная летняя кухня размером 6 на 4 метра по всей площади.

Пожарные расчеты 36-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 18.09 часа. При этом, как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, на месте пожара было найдено тело хозяина – 60-летнего мужчины.

– Он недавно освободился из мест лишения свободы, – пояснили станичники. – Жил в летней кухне, а точнее, в мазанке, сделанной из глины и дерева. Там у него была печка. В доме, который стоит рядом с кухней, он не проживал – там не было электричества, отключили. В кухне тоже света не было.

По словам земляков погибшего, мужчина сильно обгорел – на нем остались лишь остатки одежды.

Причина пожара, как пояснили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, пока не установлена.

Фото ГУ МЧС по Волгоградской области