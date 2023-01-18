По территории коттеджного поселка «Адель Парк» в Советском районе Волгограда вот уже больше недели можно передвигаться только двумя способами – или на машинах, или на коньках. Как рассказали жители домов, расположенных на ул. Петровского, 7, несколько дней назад на территории поселка прорвало трубу с холодной водой.





– Хлестало так, что буквально за пару часов улицы и дворы нескольких домов в поселке затопило, – вспоминают жители. – А на участках теперь все сковало льдом. Если оставишь машину, то утром невозможно выехать – надо сначала освободить колеса из ледяной ловушки. По улицам можно ездить только на автомобилях – там все в воде.





По словам волгоградцев, в поселок приезжали аварийные бригады после сообщения о порыве.

– Что-то они там делали, копали, но воды продолжает течь, – рассказали волгоградцы. – Мы пытались сами хотя бы перенаправить потоки подальше от наших домов, нанимали на свои деньги трактор. Но земля мерзлая, ничего не получилось. А вода по-прежнему льется, скоро и до «Акварели» доберется.





В настоящее время дворы домов, которые затопило из-за порыва, напоминают катки под водой.

– Толщина льда местами уже сантиметров 30, мы боимся, что наши плодовые деревья погибнут, – переживают люди. – Если сделать ничего не могут, пусть хотя бы воду совсем перекроют. Иначе вода окажется уже в наших домах.

В ООО «Концессии водоснабжения» в ответ на запрос редакции сообщили, что направили бригаду для проведения обследования сетей в коттеджном поселке.

– По результатам обследования технологическое нарушение будет устранено, – заверили в организации.

Фото читателей ИА «Высота 102»