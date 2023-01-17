Волгоградец перевел лжепродавцу беговой дорожки 26 тысяч рублей

Расследования 17.01.2023 08:38
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17.01.2023 08:38
37-летний житель Дзержинского района стал жертвой мошенника. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по г.Волгограду, 13 января мужчина нашел в интернете объявление о продаже беговой дорожки, которая как раз была ему нужна.
Мужчина позвонил по указанному в объявлении номеру телефона. На звонок ответил неизвестный, который подробно рассказал о технических характеристиках спортивного тренажера.
Договорившись о цене, волгоградец перевел 26500 рублей в качестве задатка за товар. После того, как платеж был произведён, «продавец» перестал выходить на связь и удалил объявление.
При этом потерпевший признался, что знал о подобных фактах мошенничества из СМИ, а также от сотрудников полиции.
Но, что его заставило поверить неизвестному и перечислить ему деньги, объяснить не смог.
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