Волгоградец перевел лжепродавцу беговой дорожки 26 тысяч рублей









37-летний житель Дзержинского района стал жертвой мошенника. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по г.Волгограду, 13 января мужчина нашел в интернете объявление о продаже беговой дорожки, которая как раз была ему нужна.





Мужчина позвонил по указанному в объявлении номеру телефона. На звонок ответил неизвестный, который подробно рассказал о технических характеристиках спортивного тренажера.





Договорившись о цене, волгоградец перевел 26500 рублей в качестве задатка за товар. После того, как платеж был произведён, «продавец» перестал выходить на связь и удалил объявление.





При этом потерпевший признался, что знал о подобных фактах мошенничества из СМИ, а также от сотрудников полиции.





Но, что его заставило поверить неизвестному и перечислить ему деньги, объяснить не смог.



