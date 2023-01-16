Общество

Волгоградцам предложили прятаться во время воздушной тревоги в подвале с крысами

Общество 16.01.2023 13:34
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16.01.2023 13:34


Жители дома №18 по ул. Триумфальной в Краснооктябрьском районе Волгограда с негодованием восприняли предложение своей управляющей компании пережидать в случае чего воздушную тревогу в непригодном для нахождения людей подвале. 

Недавно на дверях подъезда нашей девятиэтажки появилось такое объявление от УК «Альфа-Юг», в котором сообщается, что в случае опасности мы должны последовать в подвал для укрытия, – рассказал волгоградец Михаил Юрьевич. – Иначе как издевательством это предложение назвать нельзя. 


В подвале, по словам жителя дома, нет никаких условий для нахождения людей. 

Там все время происходят порывы на трубах, все парит, воздух очень влажный, просто нечем дышать,  к тому же, везде грязь, мусор, мы даже крыс там видели. Осенью там и света не было. И таких подвалов в нашей округе немало, – пояснил горожанин. 


По мнению жителей, в управляющей компании, прежде чем расклеивать такие объявления, должны привести подвалы в порядок. 

Корреспондент ИА «Высота 102» пытался выяснить у руководства УК «Альфа-Юг» причины такого запущенного состояния подвала, а также планы по его обустройству для возможной эвакуации жильцов. Однако дозвониться по указанному телефону не удалось. Редакция ИА «Высота 102» готова предоставить руководству УК возможность прокомментировать эту ситуацию. 

Между тем, напомним, что в Волгоградской области в преддверии зимнего сезона подвалы многоквартирных домов проходили проверку (либо должны были пройти). В рейдах, в том числе, принимали участие инспекторы Госжилнадзора

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