Подвалы многоквартирных домов в Волгограде проверяют инспекторы

В Волгограде инспекторы Госжилнадзора проверяют подвалы и чердаки многоквартирных домов на соответствие обязательным требованиям. Из 5499 МКД в областном центре уже осмотрены 1477. В 274 случаях контролеры выявили нарушения.

Сегодня на одном из таких выездов в Краснооктябрьском районе Волгограда побывал фотограф ИА «Высота 102».

По словам специалистов Госжилнадзора, в подвалах многоквартирных домов не должно быть мусора, помещения должны быть ярко освещены, а инженерные сети должны быть в исправном состоянии. В паре сотен подвалов инспекторы, как было сказано выше, установили несоответствие данным требованиям. Отдельный вопрос – доступ в подвальные помещения.

– Управляющие организации обязаны следить за состоянием подвальных и чердачных помещений, а также за недопуском в эти помещения посторонних лиц. Свободный доступ в подвал и на крышу создают условия для возникновения опасности для жизни и здоровья людей, проживающих в многоквартирных домах, – уверены инспекторы.

На случай крайней необходимости у каждого жильца МКД в распоряжении должен быть номер сотрудников УК, которые по первому зову обязаны прибыть на место и открыть подвал.

– Подвалы должны иметь запирающие устройства. Ключи хранятся в организациях по содержанию жилищного фонда, АДС, у дворника, рабочих, проживающих в этих домах, – уточняют инспекторы ГЖИ. – О месте хранения делается соответствующая надпись на двери.

По сведениям Госжилнадзора, инспекции подвалов в Волгограде проводятся ежегодно накануне зимы. Еще одно важное требование к управляющим компаниям – помещения не должны быть захламлены бытовыми вещами. Поэтому если вы храните в подвале личное имущество, лучше уже сегодня позаботиться о том, чтобы вывезти его в другое место. В ближайшие время проверки МКД, расположенных на территории Волгограда, продолжатся.

– За несоблюдение указанных требований для управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере для управляющей организации – до 300 тыс. рублей, для на ТСЖ - до 50 тыс. рублей, – предупреждают инспекторы.

Напомним, что в городе Камышине Волгоградской области одна из управляющих организаций в октябре посоветовала освободить подвалы на случай угроз. Согласно объявлениям, которые широко тиражировались в социальных сетях, такие помещения могут быть использованы в качестве бомбоубежищ.



