На трассе Волгоград-Москва погиб 44-летний пешеход

Происшествия 16.01.2023 11:03
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16.01.2023 11:03
44-летний мужчина погиб под колесами иномарки на федеральной автодороге Р-22 «Каспий». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла 15 января в 5-41 часа утра в Иловлинском районе.
На 886 километре трассы автомобиль «Рено Логан» под управлением 61-летнего мужчины, двигаясь в сторону Москвы, сбил пешехода, который пересекал дорогу в не установленном месте. Пострадавший скончался до приезда скорой медицинской помощи.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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