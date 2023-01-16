На трассе Волгоград-Москва погиб 44-летний пешеход









44-летний мужчина погиб под колесами иномарки на федеральной автодороге Р-22 «Каспий». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла 15 января в 5-41 часа утра в Иловлинском районе.





На 886 километре трассы автомобиль «Рено Логан» под управлением 61-летнего мужчины, двигаясь в сторону Москвы, сбил пешехода, который пересекал дорогу в не установленном месте. Пострадавший скончался до приезда скорой медицинской помощи.





Фото ГУ МВД по Волгоградской области