Двух тяжело пострадавших в ДТП с автобусом эвакуировали в Волгоград

Происшествия 14.01.2023 11:36
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14.01.2023 11:36
Сегодня, 14 января, стало известно о состоянии тяжело пострадавших в крупном дорожно-транспортном происшествии с автобусом, которое произошло в Волгоградской области в ночь с 11 на 12 января.
- Две женщины, пострадавшие в ДТП на федеральной трассе, эвакуированы в ГКБ СМП №25, продолжают лечение в реанимационном отделении, состояние тяжелое, но стабильное, - сообщили в комитете здравоохранения региона.
Напомним, авария случилась на трассе Р-22 «Каспий» в Михайловском районе Волгоградской области. Тогда в Михайловскую ЦРБ были доставлены девять человек, включая четырехлетнюю девочку. Ребенок находился в автобусе со своей матерью – обе жительницы Москвы. Также в результате происшествия пострадали жители Чечни, Дагестана и Беларуси.
Девочку накануне выписали в связи с отказом родственников от продолжения лечения в стационаре. Она будет наблюдаться у врачей амбулаторно. Мать ребенка теперь в реанимации в Волгограде.
Рейсовый автобус, в котором находилось 14 человек, включая двух водителей, направлялся из Москвы в Махачкалу. В Волгоградской области на 762-м километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий» автобус столкнулся с грузовиком Iveco, который выехал ему навстречу.
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