Пьяная камышанка избила лежачую пенсионерку сковородой

Расследования 12.01.2023 13:44
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12.01.2023 13:44
39-летней ранее неоднократно судимой жительнице Камышина грозит новый срок за избиение женщины-инвалида. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, подозреваемая в течение суток употребляла в комнате общежития алкоголь. Утром, находясь в состоянии опьянения, она не смогла найти свою сумку. И, решив, что ее украли, отправилась по комнатам искать свое имущество и похитителя.
Заметив, что дверь одной из комнат не заперта, она зашла туда и стала требовать у лежавшей на кровати пенсионерки-инвалида вернуть якобы украденное у нее. Несмотря на то, что пенсионерка отрицала свою причастность к краже, женщина схватила стоявшую на столе сковороду и нанесла удары по голове потерпевшей.
Судебная экспертиза показала, что здоровью пенсионерки был причинен вред легкой степени. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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