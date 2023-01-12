Пьяная камышанка избила лежачую пенсионерку сковородой









39-летней ранее неоднократно судимой жительнице Камышина грозит новый срок за избиение женщины-инвалида. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, подозреваемая в течение суток употребляла в комнате общежития алкоголь. Утром, находясь в состоянии опьянения, она не смогла найти свою сумку. И, решив, что ее украли, отправилась по комнатам искать свое имущество и похитителя.





Заметив, что дверь одной из комнат не заперта, она зашла туда и стала требовать у лежавшей на кровати пенсионерки-инвалида вернуть якобы украденное у нее. Несмотря на то, что пенсионерка отрицала свою причастность к краже, женщина схватила стоявшую на столе сковороду и нанесла удары по голове потерпевшей.





Судебная экспертиза показала, что здоровью пенсионерки был причинен вред легкой степени. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ.





Фото ГУ МВД по Волгоградской области