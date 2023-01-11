Экономика

В Волгоградской области роботизируют производство молока

Экономика 11.01.2023 11:07
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11.01.2023 11:07



Крупнейшая в регионе база для производства молока создана в Калачевском районе Волгоградской области, где успешно развивается современная молочная ферма. Как сообщили в администрации региона, сегодня, 11 января, губернатор Андрей Бочаров посетил это предприятие, осмотрел ход выполнения работ по модернизации производственной базы на СП «Донское».
На протяжении 8 лет предприятие развивает свои мощности с государственной поддержкой. Производство молока здесь увеличилось практически в 6 раз - до 35 тысяч тонн в год. Расширены площади для содержания крупного рогатого скота, в том числе молодняка. Поголовье выросло с 2 тысяч до 8,6 тысячи.
С 2019 года на СП «Донское» в несколько этапов реализуется крупный инвестиционный проект по расширению и модернизации производства.



- Считаем проект флагманским - это один из самых мощных и серьезных агрокомплексов в России по производству молока. И единственный комплекс, где в таком объеме применяются автоматизированные установки, — отметил Андрей Бочаров. 



В 2022 году здесь смонтировали вторую доильную карусель на 60 мест с электронными счетчиками молока. На сегодняшний день обеспечено 3500 голов дойного стада, объем производства составляет 35 тысяч тонн молока в год. Полностью предстоит завершить реализацию проекта с опережением на год - не в 2025 году, как предполагалось ранее, а в 2024-м. При этом стоит задача уже до конца 2023-го обеспечить порядка 4000 голов дойного стада за счет молодняка, полученного на этой же ферме. По итогам реализации инвестиционного проекта общее поголовье планируют увеличить до 11 тысяч голов.



Помимо развития производства здесь занимаются и сопутствующей инфраструктурой. Так, в настоящее время началось возведение помещений для содержания нетелей, а также силосной траншеи. Параллельно решается и задача обеспечения хозяйства собственными кормами. Уже построено несколько объектов орошения на площади 1 574 га. В 2022 году получено разрешение на строительство еще одного на 1311 га — объект возведут до конца 2023 года. 
Фото: администрация Волгоградской области

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