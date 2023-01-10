Подростка осудят за аферу со щенком померанского шпица под Волгоградом









В городе Фролово Волгоградской области перед судом предстанет 17-летний житель Саратова за покушение на мошенничество.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, молодой человек пытался обмануть жительницу Фролово, которая хотела купить щенка.

По материалам дела, саратовец в июле 2022 года разместил в соцсети информацию о продаже щенка породы померанский шпиц. Откликнувшейся на это объявление женщине он сообщил, что продает животное за 10 тысяч рублей. В качестве предоплаты подросток попросил перечислить половину стоимости. Однако своих обязательство он не исполнил, предлагая сначала перечислить оставшуюся сумму.

Покупательница поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Свою вину молодой человек признал и возместил ущерб.

Уголовное дело будет рассматриваться Фроловским городским судом. За покушение на мошенничество обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото из архива ИА «Высота 102»



