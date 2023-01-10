Волгоградец проломил череп при падении с третьего этажа

Происшествия 10.01.2023 09:54
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10.01.2023 09:54
Несчастный случай произошел в девятиэтажном доме в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, 43-летний мужчина случайно выпал с третьего этажа и разбил голову.
Все произошло в многоквартирном доме №24 по улице Вершинина. По предварительной информации, жилец одной из квартир снимал с окна москитную сетку, но не удержался. При падении он получил множественные травмы, в том числе перелом свода черепа.
С места происшествия пострадавшего доставили в 25-ю больницу скорой медицинской помощи.
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