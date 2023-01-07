







Пожарные локализовали открытый огонь, который охватил кафе «Лукоморье» в Новоаннинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, на это понадобилось полчаса.





- В настоящее время идет проливка и разбор конструкций, - пояснили в ведомстве. – Причина пожара устанавливается.



