Фото Новоаннинский сегодня VK
Происшествия 07.01.2023 13:16
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07.01.2023 13:16
Фото Новоаннинский сегодня VK
Пожарные локализовали открытый огонь, который охватил кафе «Лукоморье» в Новоаннинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, на это понадобилось полчаса.
- В настоящее время идет проливка и разбор конструкций, - пояснили в ведомстве. – Причина пожара устанавливается.
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что в кафе «Лукоморье» вспыхнула кровля. Сигнал о возгорании поступил в 11-23 часа 7 января. В тушении пожара принимают участие сотрудники ПСЧ №47 и Филоновского опорного пункта.
Фото Новоаннинский сегодня VK
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