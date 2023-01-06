Совещание по развитию Волгограда: о чем заявил Андрей Бочаров

Сегодня, 6 января, прошло совещание по разработке концепции комплексной десятилетней программы развития Волгограда. Губернатор региона Андрей Бочаров собрал в одном месте руководство города и области, ветеранских и общественных организаций, чтобы наметить дальнейшие перспективные направления развития города-героя.

ИА «Высота 102» собрало все, о чем сегодня заявил губернатор.

По словам Бочарова, «важно на данном этапе определить задачу стратегического развития Волгограда как переход от достигнутой стабилизации к опережающему развитию».

— Необходимо учитывать наивысший статус Волгограда как города-героя, уникальное историческое наследие города, неповторимый архитектурный облик, созданный лучшими архитекторами нашей страны, масштабный индустриальный потенциал, высокий уровень образовательной и научно-производственной базы, высококвалифицированный кадровый потенциал и еще целый ряд конкурентных преимуществ, — такими словами открыл совещание глава региона.

Андрей Бочаров подчеркнул, что «мы с вами, вместе с экспертами, с представителями профессионального и общественного сообщества, должны спрогнозировать, спланировать, а затем и реализовать задачи развития, которые и через 10, и через 30, и через 100 лет позволят городу развиваться».

— При этом, с одной стороны, город должен оставаться современным, ведущим научно-производственным индустриальным центром России, а с другой — безопасным, комфортным для жизни, с возможностью реализации человеческого потенциала, — отметил Бочаров.

В ходе совещания губернатор обозначил пять направлений развития города-героя и назвал их государственными задачами.

Бочаров сообщил собравшимся, что город-герой Волгоград рассматривается как центр большой Волгоградской агломерации — Волгоградской области, куда входят все прилегающие к городу муниципальные образования, соединенные со всеми муниципальными образованиями Волгоградской области и соседними регионами нашей страны современной разноплановой транспортной инфраструктурой.

— Поэтому, принимая сегодня решения по динамичному развитию Волгограда, мы обеспечиваем синергетический эффект для развития всей Волгоградской области. Мы также договорились, что в программе будут учтены как решение текущих, насущных вопросов, актуальных для горожан сейчас, так и стратегические решения, которые закладывают основы развития города Волгограда и всей Волгоградской агломерации на годы и десятилетия вперед, — пояснил глава региона.





В ходе обсуждения было подчеркнуто, что «на протяжении уже многих лет мы с вами, вместе с жителями решаем задачи развития».

— Последовательно, исходя из возможностей, устраняем проблемные вопросы накопившиеся за десятилетия во всех сферах жизнедеятельности. Создаем основу для настоящего и будущего жителей города и области. В своей деятельности мы опираемся на результаты труда предыдущих поколений, — отметил Андрей Бочаров. — Двигаться надо только вперед, останавливаться нам нельзя. Для этого есть все: поддержка президента, страны, людей.

Губернатор заявил, что в уже «в первом полугодии 2023 года, согласно нашим планам работы, мы утвердим концепцию развития Волгограда, в которую должны войти все основные стратегические направления, которые станут основой развития города на десятилетия вперед».

— Реализация наших проектов позволит развивать Волгоград в качестве одного из экономических центров ЮФО, всей России, современного промышленного, дорожно-транспортного, логистического центра, обеспеченного самой современной инфраструктурой и отвечающего самым современным требованиям, в качестве территории, комфортной для проживания людей и максимальной реализации их возможностей, — особо подчеркнул Бочаров.

Тем не менее, губернатор дал понять, что «какими бы идеальными не были планы, само время будет требовать внесения определенных корректировок и изменений, и это абсолютно нормально».

— Есть известное выражение: человек предполагает, Бог располагает. Поэтому мы должны сразу предусмотреть в наших планах возможность корректировки. Но при этом вопросам инфраструктуры необходимо уделить более тщательное внимание. И, конечно, речь в обязательном порядке идет о сохранении уникального исторического наследия города-героя для сегодняшних и последующих поколений, — резюмировал глава области.

