Глава региона Андрей Бочаров сегодня, 6 января, в ходе совещания по разработке концепции комплексной десятилетней программы развития Волгограда обозначил пять направлений развития города-героя и назвал их государственными задачами.

— Практически ровно год назад, 4 января 2022 года, мы с вами определили стратегически важную задачу — сформировать концепцию, которая станет основой десятилетней программы развития города Волгограда. При формировании концепции я просил вас, уважаемый Владимир Васильевич (Марченко, — прим. ред.), уделить дополнительное внимание следующим вопросам и представить предложения по:

— созданию условий и дополнительных возможностей для развития Волгограда;

— решению задач устранения «узловых проблемных вопросов», которые на протяжении многих лет и даже десятилетий создают существенные трудности для обеспечения повседневной жизнедеятельности жителей и гостей города Волгограда;

— прогнозированию и выявлению, а, следовательно, предотвращению или заблаговременному устранению возможных проблем, сдерживающих развитие города в будущем;

— развитию новых территорий и вовлечению неиспользованных земель в оборот, благоустройству и развитию общественных территорий, приведению в порядок и развитию дворовых территорий, развитию пешеходной сети и тротуаров, освещению, созданию объектов культуры и спорта, развитию сферы услуг, созданию современных производств и объектов новой экономики будущего;

— развитию критически важной инфраструктуры, исходя из прогнозных данных развития города, особенно обратить внимание на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, обеспечение современным общественным транспортом и развитие систем ЖКХ как важнейшей части критически важной инфраструктуры.

— Все это требует очень серьезных решений и поддержки со стороны государства, области, Волгограда. Такую поддержку мы обеспечим. Считаю это государственной задачей, — подытожил губернатор.

Отметим, что город-герой активно развивается. В Волгограде успешно завершены работы и введено в эксплуатацию большое количество объектов социальной направленности, благоустройства, инфраструктуры. Сейчас продолжаются работы на объектах, входящих в перечень национальных и приоритетных проектов развития региона.