Общество

Губернатор Бочаров собрал совещание по развитию Волгограда

Общество 06.01.2023 12:15
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06.01.2023 12:15


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 6 января, проведет совещание по разработке концепции комплексной десятилетней программы развития Волгограда. 

— В мероприятии примут участие руководство региона и города. Будут рассмотрены планы развития областной столицы на текущий год, а также задачи формирования программы развития города-героя Волгограда на период до 2033 года, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областной администрации. 

Напомним, что впервые о разработке программы развития Волгограда на 10-летний период глава региона заявил год назад. На протяжении 2022-го была проведена большая работа с экспертами, специалистами, с профессиональным сообществом, с представителями общественности по формированию основных положений концепции.

Губернатор в ходе прямой линии с волгоградцами, состоявшейся 27 декабря 2022 года, отметил, что в течение 2023 года программа, рассчитанная на 10 лет, будет принята. По словам Андрея Бочарова, она будет основана на результатах, которые уже достигнуты, а обеспечить такую масштабную работу по развитию Волгограда позволит поддержка федерального центра, так как «город самостоятельно взять такие ресурсы не сможет, это не одна сотня миллиардов рублей». 

Лишь опираясь на поддержку президента, Правительства РФ, министерств и ведомств, отметил губернатор, мы сможем дополнительно привлечь средства для развития города-героя. К слову, на прямой линии в прошлом году было анонсировано сегодняшнее совещание.

Отметим, что город-герой активно развивается. В Волгограде успешно завершены работы и введено в эксплуатацию большое количество объектов социальной направленности, благоустройства, инфраструктуры. Сейчас продолжаются работы на объектах, входящих в перечень национальных и приоритетных проектов развития региона.  

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