В Волгоградской области выясняют причину смерти отца и сына

В Волгоградской области 3 января в одном из домов, расположенных на улице Миронова в городе Серафимовиче, были обнаружены трупы двух мужчин. Погибшие являются отцом и сыном.

Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, оба мужчины проживали в доме, где их нашли. Старшему 59 лет, младшему – 37 лет.

Не исключено, что причиной смерти могло стать отравление угарным газом.

– На месте вчера побывали сотрудники профильных служб, – сообщили «Высоте 102» жители Серафимовича. – В момент обнаружения тел в доме, насколько известно, была включена газовая плита.