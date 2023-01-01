Под Волгоградом школьник пострадал сам, но спас 7-летнего ребенка от агрессивной собаки









Администрация Камышина сегодня, 1 января, поделилась подробностями героического поступка 12-летнего камышанина Романа Божко.

Школьник спас 7-летнего ребенка от агрессивной собаки, несмотря на то, что был покусан сам. Это произошло в городе Камышин Волгоградской области.

- Мальчик вместе с друзьями играл на улице в поселке нефтебазы. В одном из дворов сорвалась с привязи сторожевая собака. Пес был крупных размеров, вел себя агрессивно: бросился на самого маленького из ребят и укусил его за руку. Ребенок закричал, началась паника и неразбериха, - рассказали в администрации Камышина.

Роман единственный не испугался. Он схватил камень и, угрожая им, стал отгонять агрессивного пса.

- Собака кинулась на Романа и укусила его за руку и за ногу. Но парень и после этого не отступал, продолжал противостоять животному и победил! – сообщили в администрации.

Ранее сообщалось, что в конце декабря 2022 года в Волгограде наградили 14 школьников , совершивших героические поступки. Среди них был и Роман Божко.

Фото: администрации Камышина / t.me



