Под Волгоградом школьник пострадал сам, но спас 7-летнего ребенка от агрессивной собаки

Общество 01.01.2023 16:09
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01.01.2023 16:09
Администрация Камышина сегодня, 1 января, поделилась подробностями героического поступка 12-летнего камышанина Романа Божко.
Школьник спас 7-летнего ребенка от агрессивной собаки, несмотря на то, что был покусан сам. Это произошло в городе Камышин Волгоградской области.
- Мальчик вместе с друзьями играл на улице в поселке нефтебазы. В одном из дворов сорвалась с привязи сторожевая собака. Пес был крупных размеров, вел себя агрессивно: бросился на самого маленького из ребят и укусил его за руку. Ребенок закричал, началась паника и неразбериха, - рассказали в администрации Камышина.
Роман единственный не испугался. Он схватил камень и, угрожая им, стал отгонять агрессивного пса.
- Собака кинулась на Романа и укусила его за руку и за ногу. Но парень и после этого не отступал, продолжал противостоять животному и победил! – сообщили в администрации.
Ранее сообщалось, что в конце декабря 2022 года в Волгограде наградили 14 школьников, совершивших героические поступки. Среди них был и Роман Божко.
Фото: администрации Камышина / t.me
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