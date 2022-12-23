Общество

В Волгограде 14 школьников наградили за героизм и волонтерство

Общество 23.12.2022 19:39
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23.12.2022 19:39


В Волгограде 14 школьников, совершивших героические поступки, 23 декабря приняли участие в торжественном приеме. Председатель регионального отделения Детского фонда Ирина Соловьева и  Уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Евгений Ковшиков вручили ребятам награды и подарки.  

Как сообщили в отделении РДФ ИА «Высота 102», мероприятие проходило в формате чаепития. За большим столом собрались дети, за плечами которых драматичные истории со счастливым концом. 

Так, 15-летний Илья Азизов из Волгограда в феврале этого года спас трех человек из горящей школы. Подросток пробирался в охваченное огнем здание ползком, освещая себе путь фонариком. 

Ровесник Ильи – Даниил Золотарев из Урюпинска – помог спастись ребенку, тонувшему в ледяном озере. Подросток, оказавшись по горло в воде, вытолкал его на берег.  

Роман Божко из Камышина спас 7-летнего мальчика от стаи агрессивных собак. При этом сам 12-летний школьник сам получил укусы.

Грамоты от омбудсмена и подарки Детского фонда получили накануне Нового года волонтеры, которые трудились во время пандемии,  сейчас помогают в пошиве необходимых вещей для российских бойцов, участвующих в спецоперации.

По документам большинство из них – еще несовершеннолетние. Но далеко не все взрослые решатся на то, что не раздумывая сделали эти дети, – сказала председатель регионального отделения Детского фонда Ирина Соловьева. – Благодарю каждого из ребят за их большие и добрые сердца. Также выражаю благодарность родителям, воспитавшим в них те качества, которые глубоко ценятся в нашем обществе – храбрость, неравнодушие и любовь к Родине.

Председатель Волгоградского отделения РДФ поздравила ребят с наступающим праздником, вручила сладкие наборы и книги детского писателя, основателя фонда Альберта Лиханова.

Фото: предоставлено Волгоградским отделением РДФ

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