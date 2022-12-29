«Я их не боюсь»: жителя Волгоградской области оштрафовали за черную метку на здании администрации

Расследования 29.12.2022 18:12
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29.12.2022 18:12
Жителя Новониколаевского района оштрафовали за сделанную им надпись на здании районной администрации – «Корупция здесь» (орфография сохранена – прим. ред. ИА «Высота 102»). Как рассказал ИА «Высота 102» Борис Кузнецов, накануне в районной администрации состоялось заседание административной комиссии, где обсуждался инцидент, произошедший 7 ноября. Члены комиссии, среди которых были сотрудники администрации, приняли решение о назначении штрафа Борису Кузнецову в размере 1 тысячи рублей.
- Конечно, я не отрицаю, что именно я сделал эту надпись, - пояснил Борис Кузнецов. – Но я повторил то, что раньше рассказал полицейским – что заставило меня на это пойти.
По словам Бориса Алексеевича, таким образом он хотел привлечь внимание к проблеме асфальтобетонного завода, который заработал в непосредственной близости от жилых домов.
- Я считаю, что этот завод появился в том числе и из-за того, что районная администрация разрешила это сделать, несмотря на то, что люди были против, - продолжает мужчина. – Несколько лет назад здесь уже работала подобная «душегубка», люди знают, что это такое – жить рядом с таким производством.
Борис Кузнецов пока не решил, будет ли он обжаловать назначенный штраф. В то же время он заявил о намерении обратиться с заявлением в прокуратуру района с просьбой дать оценку действиям главы района, на которого мужчина возлагает ответственность за происходящее в райцентре. При этом Борис Алексеевич отметил, что после того, как произошел скандал с надписью, асфальтобетонный завод прекратил свою работу. Правда, неизвестно, временно или навсегда.
- Но получается, это того стоило? Я думаю, если бы я этого не сделал, завод бы продолжал дымить, пугать нас громкими звуками и отравлять воздух, которым дышим мы и наши дети, - говорит Борис Алексеевич. - Но я не боюсь наказания.
Напомним, 7 ноября на стене здания администрации Новониколаевского района появилась надпись, которая привлекла внимание местных жителей. Выяснилось, что здание администрация разрисовал местный житель Борис Кузнецов. Сам он позднее пояснил свои действия тем, что в то раннее утро он и жители близлежащих к предприятию домов буквально подскочили от страшного грохота, который доносился с территории завода, где, видимо, выгружали щебенку. Тогда мужчина сел в свой автомобиль, взяв баллончик, и поехал к районной администрации, припарковав машину рядом с административным зданием. Борис Кузнецов уверял, что не прятался от камер, зная об их существовании. И заявлял, что сделал это от безысходности, так как протесты местных жителей против размещения завода были проигнорированы властями.
Мужчина спокойно дождался полицейских у себя дома. А надпись в этот же день закрасили сотрудники администрации района. Глава района Сергей Чулков, комментируя произошедшее корреспонденту ИА «Высота 102», признал, что материальный ущерб от произошедшего небольшой, однако моральный урон репутации районным властям он оценил как серьезный и несправедливый.
Между тем, недавняя проверка областной прокуратуры установила ряд нарушений в действиях властей рабочего поселка Новониколаевский при отнесении данной территории к производственной зоне. Также, как выяснилось, АБЗ можно возводить лишь для строительства линейных объектов.
Борис Кузнецов является сыном почетного гражданина Новониколаевского района Людмилы Алексеевны Кузнецовой, в прошлом – детского врача. В свое время именно Людмила Алексеевна сделала немало для прекращения работы подобного производства, на месте которого сейчас вырос новый завод. После случившегося она поделилась в соцсетях, что гордится своим сыном. Пост Людмилы Алексеевны пользователи поддержали многочисленными лайками.
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