На реконструкции Сурского сквера в Волгограде сэкономят 16 млн рублей

Общество 29.12.2022 09:55
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29.12.2022 09:55
В Волгограде определен подрядчик реконструкции Сурского сквера. Как сообщили в мэрии, победителем электронного аукциона стало ООО «Волгаинвестстрой».
Согласно сайту госзакупок, эта компания согласилась выполнить весь объем работ за 57,2 миллиона рублей - на 16,6 миллиона меньше начальной стоимости, заявленной заказчиком.
Реконструкция сквера, который находится на пересечении улицы Мира, Краснознаменская и улицы 10-й дивизии НКВД напротив Сурских бань с одной стороны и ГДЮЦ с другой, должна быть выполнена до 1 октября 2023 года.
По данным мэрии, в соответствии с федеральным законодательством после проверки поданных участником закупки документов муниципальный контракт будет заключен с компанией в установленные сроки. Подрядчику предстоит замостить тротуарные дорожки, которые с учетом интенсивного пешеходного потока будут пронизывать весь объект – общая площадь нового покрытия составит порядка 4 тысяч квадратных метров. Также предусмотрен монтаж паркового освещения и камер видеонаблюдения, которые подключат к системе «Безопасный город».
Зеленые зоны украсят травяное покрытие и более 200 зеленых насаждений, среди них: ель, черемуха виргинская, тополь Болле, дуб северный, клен, и другие. Для ухода за деревьями и кустарниками рабочие смонтируют современную систему орошения.
На обновляемой территории помимо существующей игровой зоны для ребят из детского сада оборудуют еще одну площадку с маленькими тракторами, качелями, песочницей и двумя игровыми комплексами. Для удобства горожан в сквере установят парковую мебель и теневые навесы. Прохладу в летний период будет создавать новый фонтан.
Фото проекта: МБУ «ВЯЗ»
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