Сурский сквер в центре Волгограда благоустроят почти за 74 млн рублей

Общество 17.12.2022 21:08
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17.12.2022 21:08
В Волгограде ищут подрядчика для выполнения работ по благоустройству Сурского сквера в Центральном районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная цена электронного аукциона составляет 73,8 миллиона рублей.
На эти деньги в срок до 1 октября 2023 года будет отремонтирован запущенный сквер, который находится на пересечении улицы Мира, Краснознаменская и улицы 10-й дивизии НКВД напротив Сурских бань с одной стороны и ГДЮЦ с другой.
На этой территории появится фонтан, детский игровой комплекс, песочница, качели, детский столик со стульчиками, игровой макет «Трактор», теневой навес, скамейки и урны.
До установки малых архитектурных форм территорию благоустроят и озеленят.
Напомним, что в конце ноября текущего года общественности представили итоговый проект благоустройства сквера, который разрабатывали на протяжении нескольких месяцев. В центре Сурского сквера установят скульптуру и фонтан, чего раньше здесь не было.
Фото проекта: МБУ «ВЯЗ»
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