Общество

Сурский сквер в центре Волгограда благоустроят почти за 74 млн рублей

Общество 17.12.2022 21:08
0
17.12.2022 21:08



В Волгограде ищут подрядчика для выполнения работ по благоустройству Сурского сквера в Центральном районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная цена электронного аукциона составляет 73,8 миллиона рублей. 
На эти деньги в срок до 1 октября 2023 года будет отремонтирован запущенный сквер, который находится на пересечении улицы Мира, Краснознаменская и улицы 10-й дивизии НКВД напротив Сурских бань с одной стороны и ГДЮЦ с другой. 
На этой территории появится фонтан, детский игровой комплекс, песочница, качели, детский столик со стульчиками, игровой макет «Трактор», теневой навес, скамейки и урны.
До установки малых архитектурных форм территорию благоустроят и озеленят. 
Напомним, что в конце ноября текущего года общественности представили итоговый проект благоустройства сквера, который разрабатывали на протяжении нескольких месяцев. В центре Сурского сквера установят скульптуру и фонтан, чего раньше здесь не было. 
Фото проекта: МБУ «ВЯЗ»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.12.2022 20:13
Общество 17.12.2022 20:13
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2022 15:41
Общество 17.12.2022 15:41
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2022 13:48
Общество 17.12.2022 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2022 10:18
Общество 17.12.2022 10:18
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2022 09:16
Общество 17.12.2022 09:16
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2022 08:55
Общество 17.12.2022 08:55
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2022 08:21
Общество 17.12.2022 08:21
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2022 20:28
Общество 16.12.2022 20:28
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2022 19:51
Общество 16.12.2022 19:51
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2022 19:10
Общество 16.12.2022 19:10
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2022 16:55
Общество 16.12.2022 16:55
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2022 13:14
Общество 16.12.2022 13:14
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2022 10:54
Общество 16.12.2022 10:54
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2022 09:27
Общество 16.12.2022 09:27
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2022 20:59
Общество 15.12.2022 20:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:08
Сурский сквер в центре Волгограда благоустроят почти за 74 млн рублейСмотреть фотографии
20:13
«Сегодня - собаки, завтра - люди?»: волгоградские дачники требуют найти серийного догхантераСмотреть фотографии
18:56
В Сети появилось видео второго взрыва в Еланском районеСмотреть фотографии
16:50
«Чуть сердце не остановилось»: жителей Елани в Волгоградской области 17 декабря напугали звуки взрывовСмотреть фотографии
15:41
Волгоградцам предлагают исполнить новогодние желания детей ДонбассаСмотреть фотографии
13:48
«Ну как, клюёт?»: спасатели проверили лёд под рыбаками в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:50
На юге Волгограда дотла сгорела подержанная легковушкаСмотреть фотографии
12:05
В Волгограде из-за электрообогревателя погиб 84-летний пенсионерСмотреть фотографии
11:49
Ребенок и двое взрослых отравились угарным газом в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:10
Машина с детьми врезалась в фургон в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:23
Уличный кот спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:18
«Так изувечить мог только человек»: волгоградские полицейские спасли от гибели самку лебедя-шипунаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:55
В Волгограде выбрали строителя новой котельной за 2 миллиарда рублейСмотреть фотографии
09:16
Волгоградцы выйдут на улицу в пижамахСмотреть фотографии
08:55
Из спортзала на СВО: из Волгоградской области ушел отряд добровольцевСмотреть фотографии
08:21
Евросоюз ввел санкции против волгоградского завода и депутатаСмотреть фотографии
22:42
Мог уехать в Волгоград: в Волжском без вести пропал 14-летний подростокСмотреть фотографии
20:35
«Открытие Авто»: из 153 оставшихся на рынке моделей автомобилей лишь 34 нараcтили продажи в ноябреСмотреть фотографии
20:28
В Волгоградской области дорожники готовы к устранению последствий ледяного дождяСмотреть фотографии
19:55
«Отдадут в закрытом гробу»: в колонии под Волгоградом за день до освобождения умер заключенныйСмотреть фотографии
19:51
«Скоро потеплеет»: на севере Волгограда несколько домов осталось без отопленияСмотреть фотографии
19:10
Волгоградцам представили нового начальника академии МВД ПавленковаСмотреть фотографии
17:49
«Меня ранили в сердце»: под Волгоградом разбили машину с буквой Z местной жительницыСмотреть фотографииCмотреть видео
16:55
Днем дождь, ночью – заморозки: Волгоград в выходные покроется льдомСмотреть фотографии
15:54
Опубликованы видео с мест падения нескольких объектов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:24
В Волгоградской области сотрудник газовой службы погиб при падении на него опоры ЛЭПСмотреть фотографии
14:56
В Волгограде междугородняя группировка лже-банкиров предстала перед судомСмотреть фотографии
14:12
«Здесь все оцепили»: в селе Волгоградской области рухнувший с неба предмет проломил крышу сараяСмотреть фотографии
13:14
ПСБ предоставил бизнесу возможность принимать онлайн-платежи через Mir PayСмотреть фотографии
13:14
В Волгограде с 16 декабря возобновила работу маршрутка №58Смотреть фотографии
 