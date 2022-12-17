Сурский сквер в центре Волгограда благоустроят почти за 74 млн рублей









В Волгограде ищут подрядчика для выполнения работ по благоустройству Сурского сквера в Центральном районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная цена электронного аукциона составляет 73,8 миллиона рублей.

На эти деньги в срок до 1 октября 2023 года будет отремонтирован запущенный сквер, который находится на пересечении улицы Мира, Краснознаменская и улицы 10-й дивизии НКВД напротив Сурских бань с одной стороны и ГДЮЦ с другой.

На этой территории появится фонтан, детский игровой комплекс, песочница, качели, детский столик со стульчиками, игровой макет «Трактор», теневой навес, скамейки и урны.

До установки малых архитектурных форм территорию благоустроят и озеленят.

Напомним , что в конце ноября текущего года общественности представили итоговый проект благоустройства сквера, который разрабатывали на протяжении нескольких месяцев. В центре Сурского сквера установят скульптуру и фонтан, чего раньше здесь не было.

Фото проекта: МБУ «ВЯЗ»