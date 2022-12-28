













Случай, который произошел 27 декабря с обычным пластиковым контейнером возле многоквартирного дома в Волгограде, привел в замешательство сотрудников ТСЖ «Заря». Средь бела дня с контейнерной площадки, расположенной у дома №28 по улице Рокоссовского, неизвестные люди едва не увели мусорный бак ярко-желтого цвета.

- У нас контейнерная площадка находится под видеонаблюдением. Мастер увидел, что к ней подъехал грузовой автомобиль, из него вышли три человека. Они подошли к контейнеру, стали его крутить-вертеть, а потом потащили в машину, - рассказал ИА «Высота 102» председатель ТСЖ «Заря» Николай Яковенко.

В грузовой машине, как видно на записи, уже находилось несколько аналогичных контейнеров желтого цвета. К ним они хотели положить еще один, но места для него не оказалось. Пока мужчины пытались утрамбовать пластиковые баки в грузовике, к ним подбежал мастер ТСЖ.

- Сначала он не понимал, что они делают. Подумал, что пытаются выгрузить мусор, но потом стало очевидно, что что-то не так. Мастер к ним подошел и спросил, кто они и откуда. Мужчины ответили, что они с компании «Волга-Д» и приехали, чтобы забрать свой контейнер. Так им сказало руководство, - говорит глава ТСЖ. - Я уже написал запрос в «Ситиматик-Волгоград». Обещали разобраться.

Председатель ТСЖ сообщил, что пластиковые мусорные контейнеры еще в 2019 году, как и во всем городе, им установил региональный оператор. Товарищество собственников жилья отвечает за состояние контейнерной площадки и сохранность мусорных баков. Всего их три, есть также один бункер, который является собственностью ТСЖ.

Видео: ТСЖ «Заря»



