В Урюпинске ликвидируют аварию на теплосетях, в результате чего несколько десятков домов остались без отопления. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, порыв произошел на теплотрассе котельной №12.

Подача ресурса почти в шестьдесят домов на проспекте Ленина, на улицах Чайкиной, Доценко, Штеменко, Репина, в микрорайоне 2 и по другим адресам временно приостановлена до завершения ремонтных работ. Пока в мэрии города не смогли назвать примерный срок устранения коммунальной аварии.