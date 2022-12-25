Общество

Первый год такое: волгоградцы сообщают о дефиците елочных базаров

Общество 25.12.2022 14:03
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25.12.2022 14:03



Жители улицы им. 39-ой Гвардейской дивизии в Волгограде с удивлением обнаружили, что в этом году поблизости с ними нет елочных базаров, сообщает ИА «Высота 102».
- Все предыдущие годы на нашей улице в преддверии Нового года активно велась торговля елками. На небольшом участке, начиная от 49-ой школы и до Второй продольной, к примеру, в прошлом году было три елочных базара. В этом году ни одного! Первый раз такое видим, - удивляются местные жители. Такую картину они наблюдают по состоянию на 25 декабря. 
Волгоградцы даже изучили интерактивную карту мэрии, где на улице 39-ой Гвардейской, согласно информации, елочный базар должен находиться у дома №29, но на самом деле его там нет. Ближайшая площадка, где продают хвойные деревья, находится в районе остановки Менделеева, где елки продают по «космическим» ценам. Здесь стоимость обыкновенной сосны начинается от 1000 рублей за метр. Не удивительно, что покупателей здесь почти нет. Еще один базар находится через остановку, на «Газовой». Там такую же сосну продают уже от 400 рублей за метр.
Как ранее сообщала администрация Волгограда, в этом году в городе открылись около 80 елочных базаров. В мэрии даже подготовили интерактивную карту с адресами, где можно купить новогоднее деревце.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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