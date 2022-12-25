Первый год такое: волгоградцы сообщают о дефиците елочных базаров

Общество 25.12.2022 14:03
0
25.12.2022 14:03
Жители улицы им. 39-ой Гвардейской дивизии в Волгограде с удивлением обнаружили, что в этом году поблизости с ними нет елочных базаров, сообщает ИА «Высота 102».
- Все предыдущие годы на нашей улице в преддверии Нового года активно велась торговля елками. На небольшом участке, начиная от 49-ой школы и до Второй продольной, к примеру, в прошлом году было три елочных базара. В этом году ни одного! Первый раз такое видим, - удивляются местные жители. Такую картину они наблюдают по состоянию на 25 декабря.
Волгоградцы даже изучили интерактивную карту мэрии, где на улице 39-ой Гвардейской, согласно информации, елочный базар должен находиться у дома №29, но на самом деле его там нет. Ближайшая площадка, где продают хвойные деревья, находится в районе остановки Менделеева, где елки продают по «космическим» ценам. Здесь стоимость обыкновенной сосны начинается от 1000 рублей за метр. Не удивительно, что покупателей здесь почти нет. Еще один базар находится через остановку, на «Газовой». Там такую же сосну продают уже от 400 рублей за метр.
Как ранее сообщала администрация Волгограда, в этом году в городе открылись около 80 елочных базаров. В мэрии даже подготовили интерактивную карту с адресами, где можно купить новогоднее деревце.
Фото из архива ИА «Высота 102»
Читайте по теме:
ККС Волгоградской области лишает полномочий судью после обращения СУ СКР25.12.2022 15:58
Общество 25.12.2022 15:58
Температурные качели будут испытывать волгоградцев до Нового года25.12.2022 14:43
Общество 25.12.2022 14:43
«Открытие Авто»: 44% автовладельцев ЮФО готовы приобрести автомобиль за границей25.12.2022 09:25
Общество 25.12.2022 09:25
Детские голоса из ДНР и ЛНР звучат на Хоровом соборе в Волгограде25.12.2022 08:32
Общество 25.12.2022 08:32
В Волгоградской области имя погибшего на Украине Героя России присвоили юнармии24.12.2022 20:03
Общество 24.12.2022 20:03
Сколько стоит зумер: молодые россияне оценили свои профессиональные навыки24.12.2022 18:39
Общество 24.12.2022 18:39
В Волжском Деды Морозы в тумане пробежали 50-метровку24.12.2022 17:10
Общество 24.12.2022 17:10
Волгоградская епархия организует трезвую пробежку 1 января 2023 года24.12.2022 15:53
Общество 24.12.2022 15:53
Бочаров: вечный огонь на Аллее Героев в Волгограде реконструируют к 2025 году24.12.2022 12:42
Общество 24.12.2022 12:42
Банк «Открытие»: 62% жителей ЮФО надеются, что 2023 год будет для них лучше, чем 2022-й24.12.2022 11:43
Общество 24.12.2022 11:43
Житель Волгоградской области откопал сундук со старинными колоколами24.12.2022 11:21
Общество 24.12.2022 11:21
Зарплаты врачей Волгоградской области за 3 месяца снизились до 65638 рублей24.12.2022 09:46
Общество 24.12.2022 09:46
«Погода или плохое настроение»: в Волгоградской области упал спрос на живые елки24.12.2022 08:18
Общество 24.12.2022 08:18
В Волгоградской области 24 декабря потеплеет до +524.12.2022 07:41
Общество 24.12.2022 07:41
«Тепло наших сердец дойдет до ребят»: в Волгоградской академии МВД собрали новогодние подарки детям Донбасса23.12.2022 22:41
Общество 23.12.2022 22:41