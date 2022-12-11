Крымская сосна и датская пихта: что берут волгоградцы на елочных базарах и сколько это стоит

В Волгограде начали открываться елочные базары. Появилась даже интерактивная карта, которая поможет не заблудиться в трех соснах. Корреспонденты ИА «Высота 102» посетили несколько торговых точек в Центральном районе и выяснили, что пользуется спросом и сколько сегодня стоит главный новогодний атрибут.









На Невской недалеко от остановки общественного транспорта «Белый аист» расположился один из елочных базаров. Здесь волгоградцев, желающих приобрести новогоднюю красавицу встречает огромный Дед Мороз.









Продавцы с нетерпением ждут первых покупателей и расправляют бережно расставленные елки.

— Обычно мы начинаем работать с 2 или 3 декабря. Люди-то все равно идут, прицениваются, смотрят, благо выбор большой: сосны, пихты, ели, — рассказал журналистам продавец. — Основной ажиотаж начинается с середины месяца. Цены стартуют от 600 рублей за русскую сосну и доходят до 35 000 за датскую пихту.









По словам продавца, самый большой спрос на на крымскую сосну.

— Почему именно она? Красиво выглядит, людям нравится. Самая ходовая. Пихту хорошо берут. Ели уже не так популярны, — уточняет мужчина.









По наводке продавца журналисты отправляются на еще ону точку на улице Советской у здания бывшего «СуперМАНа». Именно здесь продаются пихты из Дании по 35 тысяя рублей за деревце.









Здесь разброс цен впечатляет. Сосны по 750 рублей соседствуют с уже широкохвойными соснами, но уже по 8000 рублей. Тут же разместились пихты в ценовом диапазоне от 12 500 до 28 000 тысяч рублей.









Несмотря на то, что Новый год еще не так близко, между хвойниками уже ходят задумчивые горожане. Первые продажи уже пошли.













Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»