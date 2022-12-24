Ранее, напомним, в районах и городах Волгоградской области приняли решение отказаться от народных гуляний в новогоднюю ночь. При этом детские праздники состоятся.
Общество 24.12.2022 08:18
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24.12.2022 08:18
Ранее, напомним, в районах и городах Волгоградской области приняли решение отказаться от народных гуляний в новогоднюю ночь. При этом детские праздники состоятся.
Продавцы на елочных базарах жалуются на плохую торговлю. Так, например, на специализированной площадке на ул. Горького, 25 в Волжском сегодня вдвое меньше машин с новогодними деревьями, чем было в прошлом году. Продавцы скучают в ожидании немногочисленных покупателей. Сами торговцы в недоумении.
- Не знаем, что происходит. То ли погода не располагает, то ли настроение у людей плохое из-за известных событий, - разводят руками продавцы.
По словам торговцев, в прошлом году сосны активно начинали продаваться дней за десять до наступления Нового года. Но за оставшуюся до боя новогодних курантов неделю никакого оживления в торговле не происходит.
При этом стоимость живых сосен осталась фактически на том же уровне, что и в прошлом году. Так, дерево средней высоты и степени пушистости можно приобрести за 500 рублей.
Впрочем, снижение спроса на живые сосны может быть связано с желанием волгоградцев беречь природу и выбирать к празднику искусственные деревья.
Ранее, напомним, в районах и городах Волгоградской области приняли решение отказаться от народных гуляний в новогоднюю ночь. При этом детские праздники состоятся.
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