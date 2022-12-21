К налоговикам за информацией о ЕНС пришли 3500 волгоградцев









День открытых дверей по вопросам введения с 1 января 2023 года Единого налогового счета посетили в инспекциях Волгоградской области почти 3,5 тысячи человек. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе УФНС России по региону.

- Специалисты налоговых органов региона подробно рассказали о Едином налоговом счете и его преимуществах, а также о промостранице , размещенной на сайте ФНС России, которая поможет разобраться во всех нюансах и особенностях перехода на Единый налоговый счет, - рассказали в ведомстве.

В этом разделе, напомним, представлена информация о порядке учета и распределения ЕНС, сроках уплаты и представления налоговой отчетности.

Жители Волгоградской области в ходе акции также получили актуальную информацию о наличии либо отсутствии задолженности по налогам физических лиц и НДФЛ. Налогоплательщикам региона было вручено почти 1700 платежных документов на уплату налоговой задолженности на сумму свыше 5,4 млн рублей.



