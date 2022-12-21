К налоговикам за информацией о ЕНС пришли 3500 волгоградцев

Экономика 21.12.2022 13:45
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21.12.2022 13:45
День открытых дверей по вопросам введения с 1 января 2023 года Единого налогового счета посетили в инспекциях Волгоградской области почти 3,5 тысячи человек. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе УФНС России по региону.
- Специалисты налоговых органов региона подробно рассказали о Едином налоговом счете и его преимуществах, а также о промостранице, размещенной на сайте ФНС России, которая поможет разобраться во всех нюансах и особенностях перехода на Единый налоговый счет, - рассказали в ведомстве.
В этом разделе, напомним, представлена информация о порядке учета и распределения ЕНС, сроках уплаты и представления налоговой отчетности.
Жители Волгоградской области в ходе акции также получили актуальную информацию о наличии либо отсутствии задолженности по налогам физических лиц и НДФЛ. Налогоплательщикам региона было вручено почти 1700 платежных документов на уплату налоговой задолженности на сумму свыше 5,4 млн рублей.
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