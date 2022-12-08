Волгоградских бизнесменов подготовят к введению ЕНС









С 1 января 2023 года в России вступят в силу поправки в Налоговый кодекс России, которые вводят Единый налоговый счет для организаций и предпринимателей.

Как сообщили в УФНС России по Волгоградской области, волгоградские представители бизнеса могут узнать подробности работы Единого налогового счета (ЕНС) на промостранице на сайте ФНС России.

- Для удобства пользователей на промостранице есть ссылка к разделу, посвященному ЕНС, в котором собраны наиболее распространенные вопросы и ответы по этой тематике, - сообщили в управлении.

Единый налоговый счет с 2023 года будет у каждой компании и ИП. На него придется перечислять деньги в счет налогов и взносов.

Необходимую информацию по вопросам ведения Единого налогового счета можно получить в Контакт-центре ФНС России по телефону: 8-800-222-22-22, а также у чат-бота Таксика.



