Волгоградских бизнесменов подготовят к введению ЕНС

Общество 08.12.2022 16:09
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08.12.2022 16:09
С 1 января 2023 года в России вступят в силу поправки в Налоговый кодекс России, которые вводят Единый налоговый счет для организаций и предпринимателей.
Как сообщили в УФНС России по Волгоградской области, волгоградские представители бизнеса могут узнать подробности работы Единого налогового счета (ЕНС) на промостранице на сайте ФНС России.
- Для удобства пользователей на промостранице есть ссылка к разделу, посвященному ЕНС, в котором собраны наиболее распространенные вопросы и ответы по этой тематике, - сообщили в управлении.
Единый налоговый счет с 2023 года будет у каждой компании и ИП. На него придется перечислять деньги в счет налогов и взносов.
Необходимую информацию по вопросам ведения Единого налогового счета можно получить в Контакт-центре ФНС России по телефону: 8-800-222-22-22, а также у чат-бота Таксика.
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