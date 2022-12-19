Долги погашены: суд прекратил дело о банкротстве волгоградского совхоза-гиганта









Прекращено дело о банкротстве ООО «Совхоз «Карповский» в Городищенском районе Волгоградской области, который летом 2021 года выставлялся на торги за 429,4 миллиона рублей . Тогда имущественный комплекс не был продан, так как заявок от покупателей не поступило.

Как сообщили ИА «Высота 102» в арбитражном суде Волгоградской области, банкротство прекращено, так как требования кредиторов в сумме 174 миллиона 496 тысяч 509,53 рублей погашены в полном объеме.

На продлении конкурсного производства настаивал конкурсный управляющий, мотивируя свое ходатайство тем, что не все мероприятия, предусмотренные законом «О несостоятельности (банкротстве)», выполнены. Однако суд в удовлетворении данного ходатайства отказал.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе. Оснований для отмены указанного решения не установлено.

Напомним, что «Совхоз Карповский», который был создан более 20 лет назад, признали банкротом в декабре 2020 года по иску ООО «Межрегионагрохим». В июле 2021 года на торги был выставлен обширный перечень имущества совхоза-гиганта. В списке было указано несколько десятков позиций, в основном земельные участки, техника, оборудование и различные строения. Однако заявок от покупателей не поступило

Ранее сообщалось, что 100% доли в уставном капитале ООО «Совхоз Карповский» владеет Владимир Чунихин. Основным видом деятельности общества является выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. Негативные тенденции в финансово-хозяйственной деятельности предприятия начались с 2016 года, а уже в 2020-м собственный оборотный капитал общества упал на 128,94%, при этом совокупный долг вырос на 35,91%.

Согласно данным арбитража, долги совхоза перед кредиторами погасила предприниматель Жанетта Ковалева. Соответствующее заявление от нее поступило в мае 2022 года, а уже в августе 2022-го определением суда требования кредиторов были признаны погашенными в полном объеме.

В системе СПАРК указано, что Жанетта Ковалева является совладельцем ряда компаний в Волгоградской области, Майкопе и Москве.



