Экономика

Долги погашены: суд прекратил дело о банкротстве волгоградского совхоза-гиганта

Экономика 19.12.2022 19:38
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19.12.2022 19:38



Прекращено дело о банкротстве ООО «Совхоз «Карповский» в Городищенском районе Волгоградской области, который летом 2021 года выставлялся на торги за 429,4 миллиона рублей. Тогда имущественный комплекс не был продан, так как заявок от покупателей не поступило.
Как сообщили ИА «Высота 102» в арбитражном суде Волгоградской области, банкротство прекращено, так как требования кредиторов в сумме 174 миллиона 496 тысяч 509,53 рублей погашены в полном объеме. 
На продлении конкурсного производства настаивал конкурсный управляющий, мотивируя свое ходатайство тем, что не все мероприятия, предусмотренные законом «О несостоятельности (банкротстве)», выполнены. Однако суд в удовлетворении данного ходатайства отказал.
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе. Оснований для отмены указанного решения не установлено.
Напомним, что «Совхоз Карповский», который был создан более 20 лет назад, признали банкротом в декабре 2020 года по иску ООО «Межрегионагрохим». В июле 2021 года на торги был выставлен обширный перечень имущества совхоза-гиганта. В списке было указано несколько десятков позиций, в основном земельные участки, техника, оборудование и различные строения. Однако заявок от покупателей не поступило.
Ранее сообщалось, что 100% доли в уставном капитале ООО «Совхоз Карповский» владеет Владимир Чунихин. Основным видом деятельности общества является выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. Негативные тенденции в финансово-хозяйственной деятельности предприятия начались с 2016 года, а уже в 2020-м собственный оборотный капитал общества упал на 128,94%, при этом совокупный долг вырос на 35,91%.  
Согласно данным арбитража, долги совхоза перед кредиторами погасила предприниматель Жанетта Ковалева. Соответствующее заявление от нее поступило в мае 2022 года, а уже в августе 2022-го определением суда требования кредиторов были признаны погашенными в полном объеме. 
В системе СПАРК указано, что Жанетта Ковалева является совладельцем ряда компаний в Волгоградской области, Майкопе и Москве.

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