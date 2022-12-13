Экономика 13.12.2022 11:22
0
13.12.2022 11:22
Уровень регистрируемой безработицы в Волгоградской области на сегодняшний день составляет 0,33%. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, регион наряду с Тульской областью и городом Севастополем входит в тройку субъектов-лидеров по этому показателю.
По информации комитета по труду и занятости населения Волгоградской области, ситуация на рынке труда в регионе остается стабильной, уровень регистрируемой безработицы — самый низкий за последние несколько лет.
По сравнению с аналогичным периодом 2021 года (0,53%) этот показатель снизился на 0,2 процентного пункта, а по сравнению с началом 2022 года (0,59%) снижение составило 0,26 процентного пункта. При содействии центров занятости с начала года работу нашли 31659 человек.
Количество вакансий, заявленных работодателями на 13 декабря, в Волгоградской области составляет 30,4 тыс. единиц, из них больше половины - это вакансии по рабочим профессиям - 66%.
Банк «Открытие» расширил программу финансирования дилеров, предлагающих адаптации коммерческих авто13.12.2022 14:13
Экономика 13.12.2022 14:13
Легче формула — меньше риск последействия13.12.2022 11:31
Экономика 13.12.2022 11:31
«Росгосстрах» вошел в рейтинг лучших работодателей России-2022 по версии Forbes13.12.2022 11:15
Экономика 13.12.2022 11:15
Энергетики опубликовали предновогодний антирейтинг должников Волгоградской области13.12.2022 10:08
Экономика 13.12.2022 10:08
В Волгоградской области усилился дефицит рабочих, строителей и водителей13.12.2022 08:49
Экономика 13.12.2022 08:49
Сбер начинает выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на золото13.12.2022 08:48
Экономика 13.12.2022 08:48
Волжский абразивный завод по итогам форума вышел на новый уровень партнерских отношений12.12.2022 16:23
Экономика 12.12.2022 16:23
Правительство РФ выделяет 1,1 млрд рублей на кукурузный завод в Волгоградской области12.12.2022 14:39
Экономика 12.12.2022 14:39
Банк «Открытие» зачислит торговую выручку в день проведения платежа12.12.2022 14:21
Экономика 12.12.2022 14:21
Банк Уралсиб запустил акцию «НИ ХАО» для бизнес-клиентов, работающих с юанями12.12.2022 14:16
Экономика 12.12.2022 14:16
Сбербанк сделал бесплатным светофор риска12.12.2022 12:30
Экономика 12.12.2022 12:30
РУСАЛ получил премию «Дебют года» на XX Российском облигационном конгрессе12.12.2022 11:54
Экономика 12.12.2022 11:54
ВТБ: больше половины вкладов в юанях держат клиенты старше 50 лет12.12.2022 10:37
Экономика 12.12.2022 10:37
Банк «Открытие»: волатильность котировок меди растет10.12.2022 13:25
Экономика 10.12.2022 13:25
В Сбербанке не видят замедления спроса от застройщиков на проектное финансирование09.12.2022 16:12
Экономика 09.12.2022 16:12