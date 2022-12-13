







Уровень регистрируемой безработицы в Волгоградской области на сегодняшний день составляет 0,33%. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, регион наряду с Тульской областью и городом Севастополем входит в тройку субъектов-лидеров по этому показателю.





По информации комитета по труду и занятости населения Волгоградской области, ситуация на рынке труда в регионе остается стабильной, уровень регистрируемой безработицы — самый низкий за последние несколько лет.





По сравнению с аналогичным периодом 2021 года (0,53%) этот показатель снизился на 0,2 процентного пункта, а по сравнению с началом 2022 года (0,59%) снижение составило 0,26 процентного пункта. При содействии центров занятости с начала года работу нашли 31659 человек.





Количество вакансий, заявленных работодателями на 13 декабря, в Волгоградской области составляет 30,4 тыс. единиц, из них больше половины - это вакансии по рабочим профессиям - 66%.



