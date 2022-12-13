В Волжском девятые сутки ищут пропавшую 20-летнюю девушку

В Волжском Волгоградской области девятые сутки ищут пропавшую 20-летнюю девушку. Волжанка ушла из дома 5 декабря и бесследно исчезла.
— 5 декабря 2022 года пропала Екатерина Михайловна Понкратова, — рассказали ИА «Высота 102» в посиковом отряде «ЛизаАлерт». — С прошлого понедельника ее местонахождение неизвестно.
Приметы исчезнувшей волжанки:
рост 167 сантиметров
худощавое телосложение
волосы темно-русого цвета
серые глаза
Была одета в синее шерстяное пальто с белыми вставками, джинсы черного цвета и черные ботинки. Все, кто обладает какой-либо информацией, просьба сообщать координатору поисков Наталье по телефону 8 906 167 9444.
Фото: «ЛизаАлерт» / vk.com