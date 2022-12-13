Общество

В Волжском девятые сутки ищут пропавшую 20-летнюю девушку

Общество 13.12.2022 09:25
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13.12.2022 09:25


В Волжском Волгоградской области девятые сутки ищут пропавшую 20-летнюю девушку. Волжанка ушла из дома 5 декабря и бесследно исчезла. 

— 5 декабря 2022 года пропала Екатерина Михайловна Понкратова, — рассказали ИА «Высота 102» в посиковом отряде «ЛизаАлерт». — С прошлого понедельника ее местонахождение неизвестно.

Приметы исчезнувшей волжанки: 

рост 167 сантиметров

худощавое телосложение

волосы темно-русого цвета

серые глаза 

Была одета в синее шерстяное пальто с белыми вставками, джинсы черного цвета и черные ботинки. Все, кто обладает какой-либо информацией, просьба сообщать координатору поисков Наталье по телефону 8 906 167 9444.

Фото: «ЛизаАлерт» / vk.com

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