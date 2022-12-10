В Волгограде задержали двоих лже-полицейских за вымогательство

Расследования 10.12.2022 14:27
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10.12.2022 14:27
Двое волгоградцев задержаны по подозрению в вымогательстве. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ранее судимые 21-летний и 35-летний мужчины решили заработать весьма сомнительным образом.
Парочка подкараулила свою жертву, 21-летнего студента одного из волгоградских вузов, поздно вечером, когда он вышел из сетевого магазина в Советском районе. Мужчины, которые представились полицейскими, подошли к студенту и обвинили его в распространении наркотиков. Для убедительности они даже предъявили молодому человеку якобы служебные удостоверения.
Чтобы «задержанного» не доставляли в отдел полиции и в отношении него не возбудили уголовное дело, лже-правоохранители потребовали деньги. При себе у потерпевшего имелось всего 2 тысячи рублей. Растерявшийся молодой человек отдал их вымогателям, но потом все-таки обратился в полицию.
Сотрудники уголовного розыска установили личности лже-правоохранителей. При задержании у одного из них изъято удостоверение о получении квалификации газорезчика в обложке с аббревиатурой силового ведомства.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, решается вопрос об их аресте.
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