РПН: количество нападений диких животных на волгоградцев выросло на 31%

В Волгоградской области в 2022 году в результате нападения животных пострадало более девяти тысяч человек. В Роспотребнадзоре отмечают рост подобных случаев.

– С начала 2022 года в больницы на территории региона по поводу укусов и ослюнений животными обратились 9259 человек, – сообщили в управлении Роспотребнадзора. – Это на 1,7% больше, ем было зарегистрировано в прошлом 2021 году, и на 31,6% выше среднемноголетнего уровня.

К счастью, уточняют в ведомстве, в текущем году не зарегистрировано в Волгоградской области случаев заражения бешенством. Однако риски заразиться остаются высокими.

– Последнее десятилетие характеризуется значительным распространением бешенства среди диких и домашних животных, причем уровень заболеваемости имеет тенденцию к росту, – сообщают в РПН.

Напомним, что в случае заражения бешенством вероятность излечиться ничтожна. Именно поэтому необходимо в срочном порядке после укуса животного или ослюнения открытых ран на теле обращаться к врачам.