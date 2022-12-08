Экономика

Чистая прибыль Сбербанка в ноябре увеличилась на 22,7%

Экономика 08.12.2022 14:02
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08.12.2022 14:02


В ноябре чистая прибыль Сбербанка по РСБУ составила 124,7 миллиарда рублей, сообщает агентство «Прайм», ссылаясь на Сбербанк. 
«Банк заработал в ноябре 2022 года 124,7 миллиарда рублей чистой прибыли (+22,7% год к году), а за 11 месяцев чистая прибыль составила 174,8 миллиарда рублей» - отмечается в сообщении. 
Также в Сбербанке заявили, что результаты достигнуты без использования послаблений ЦБ РФ для кредитных организаций.
При этом коэффициент достаточности общего капитала вырос за ноябрь: Сбербанк с запасом выполняет все ограничения по аппетиту к риску по нормативам достаточности капитала, установленные наблюдательным советом в декабре 2021 года, отметили в банке.

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