Экономика

Дизтопливо в Волгоградской области дорожает вторую неделю подряд

Экономика 08.12.2022 12:46
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08.12.2022 12:46


За неделю в Волгоградской области дизтопливо снова подорожало. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, сейчас литр солярки стоит 55,12 рубля - это на 25 копеек дороже. Неделей ранее дизель подскочил в цене сразу на 58 копеек за литр - до 54,29 рубля.

Практически не изменилась стоимость бензина марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) - 48,08 рубля за литр. По сравнению с предыдущей неделей цена выросла на 0,01 %, что практически не отразилось на итоговой стоимости.

На 0,02% или 1 копейку подорожал бензин марки АИ-95. Литр этого топлива сейчас стоит 53,37 рубля, тогда как неделю ранее цена была 53,36 рубля.

Без изменений осталась стоимость бензина АИ-98. Он торгуется за 59,19 рубля за литр.

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