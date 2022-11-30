Дизтопливо в Волгоградской области за неделю подорожало на 58 копеек

Экономика 30.11.2022 20:38
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30.11.2022 20:38
Стремительный рост цен на дизтопливо произошел в Волгоградской области за неделю. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, литр солярки в регионе теперь стоит 54,87 рубля за литр. Неделей ранее дизтопливо продавалось за 54,29 рубля за литр. Цена выросла на 58 копеек.
Не изменилась за этот период только стоимость бензина марки АИ-98 – 59,19 рубля за литр.
А вот бензин марок АИ-92 и АИ-95 даже подешевел на 2 копейки. Теперь литр АИ-92 стоит в среднем 48,08, а бензин марки АИ-95 – 53, 36 рубля.
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